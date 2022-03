David in Victoria Beckham ostala brez na tisoče funtov vredne lastnine

London, 31. marca - Po poročanju britanskih medijev so vlomili v dvorec Davida in Victorije Beckham v zahodnem Londonu in ukradli predmete v vrednosti "več tisoč funtov". Do vloma v dom zakoncev v Kensingtonu naj bi prišlo 28. februarja pozno zvečer, medtem ko sta bila Beckhamova doma s svojo 10-letno hčerko Harper Seven.