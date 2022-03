Na Brežiškem se ob Sotli obetajo protipoplavni ukrepi

Brežice, 31. marca - Občina Brežice in Direkcija RS za vode sta te dni podpisali sporazum o skupni izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov v povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove. Brežiška občina bo zagotovila gradbeno dovoljenje ter poskrbela za potrebno tehnično in naložbeno dokumentacijo. Za naložbeni denar bo v celoti poskrbela direkcija za vode.