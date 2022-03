Policija prosi za pomoč pri ugotavljanju identitete pokojnih, ki so ju našli ob klifu pri Strunjanu

Koper, 31. marca - Koprski policisti prosijo za pomoč pri ugotavljanju identitete moškega in ženske, ki so ju 19. marca mrtva našli na obali v Izoli, pod klifom med Belimi skalami in rtom Ronek. Ker kljub poizvedbam niso uspeli potrditi njune identitete, prosijo vse, ki bi prepoznali pokojni osebi ali imeli koristne informacije, da o tem obvestijo policijo.

Na Inštitutu za sodno medicino Ljubljana so opravili obdukcijo. Policisti pa so danes sporočili, da je bila ženska stara med 30 in 40 let, močnejše postave in visoka približno 165 centimetrov. Imela je zeleno-modre oči, okrogel obraz in svetlo rjave, nekoliko skodrane, kratko pristrižene lase. Oblečena je bila v pajkice znamke H&M, spodnjo majčko znamke FSBN Sister in majičko znamke C&A. Na desni lopatici je imela tetovažo.

Moški je bil star med 35 in 45 let, srednje postave, visok približno 175 centimetrov. Imel je okrogel obraz in kratko pristrižene kostanjeve lase. Oblečen je bil v svetlo modro majico s kratkimi rokavi znamke Pascarel, jopico modre barve z dolgimi rokavi, znamke C&A, jeans hlače znamke C&A z usnjenim hlačnim pasom črne barve in nogavice modre barve znamke Puma.

Identiteta pokojnih kljub številnim poizvedbam tudi pri tujih varnostnih organih do tega trenutka še ni znana, so sporočili s Policijske uprave Koper. Zato prosijo vse, ki bi na podlagi opisa in fotografije prepoznali pokojni osebi ali bi imeli koristne informacije, ki bi pripomogle k ugotovitvi identitete, da o tem čim prej obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo interventno telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Kot so s Policijske uprave Koper sporočili po tistem, ko so trupli našli, je zdravnica ugotovila, da sta umrla zaradi utopitve in za oba odredila sanitarno obdukcijo.