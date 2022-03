Vreme: Oblačno in deževno

Temperature bodo v severnih krajih od 2 do 8, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija. V petek bo oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, popoldne tudi posamezne plohe. Meja sneženja bo med 1000 in 1400 metri. Ob morju bo sredi dneva in popoldne pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 10, najvišje dnevne od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno. Občasno bodo še padavine, meja sneženja se bo ponekod približala nižinam. V nedeljo bo suho in hladno vreme.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem in Alpami je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, druga vremenska motnja pa valovi od zahoda proti vzhodu severno od Alp. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi k nam vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Oblačno bo. Dež bo zajel vse sosednje pokrajine in jutri nekoliko oslabel.

Biovreme: Danes in v petek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.