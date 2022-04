V Žalcu za smrad v Petrovčah krivijo Mlekarno Celeia

Arja vas, 2. aprila - Krajani Petrovč že več let trpijo zaradi smradu, ki prihaja iz kanalizacijskih jaškov. Žalski župan Janko Kos meni, da problem povzročajo odpadne vode Mlekarne Celeia, ki prekomerno obremenjujejo čistilno napravo v Kasazah, zato je ta na robu zmogljivosti. V mlekarni očitke zavračajo, so pa napovedali ureditev predčiščenja odpadnih voda do oktobra.