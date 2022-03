Formula 1 se po štirih desetletjih vrača v Las Vegas

Las Vegas, 31. marca - Las Vegas bo že leta 2023 gostil dirko svetovnega prvenstva v formuli 1. Max Verstappen in druščina naj bi po 6,12-kilometrskem uličnem krogu dirkali v soboto zvečer in ne v nedeljo, kot je to običaj, so danes sporočili iz vodstva F1. Dirka se vrača v mesto prvič po letu 1982 in bo še tretja v ZDA.