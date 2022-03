Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so se znižale, saj so dvomi o možnostih za sklenitev pomembnega mirovnega sporazuma med Ukrajino in Rusijo prekinili niz štirih pozitivnih dni indeksa Dow Jones, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.