Ljubljančani in Kamničani po prvih dveh tekmah v prednosti

Ljubljana, 30. marca - Na prvih polfinalnih tekmah moškega odbojkarskega prvenstva sta si zmago in prednost pred povratnim dvobojem zagotovila

ACH Volley in Calcit Volley. Ljubljančani so na domačem igrišču s 3:0 premagali Panvito Pomgrad, Kamničani pa so bili v gosteh s 3:2 boljši od aktualnih prvakov, igralcev Merkur Maribora.