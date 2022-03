Delo o pogajanjih med Rusijo in Ukrajino (31. 3.)

Ljubljana, 30. marca - Boštjan Videmšek v komentarju Recept za ukrajinski mir piše, da so iz palače Dolmabahce v Istanbulu po mirovnih pogajanjih med ukrajinsko in rusko delegacijo prišli prvi signali, da je dogovor med agresorsko Moskvo in napadenim Kijevom mogoč. Mirovna pogajanja so sicer dolgotrajen proces in uspešna le, če imata obe strani točno določene cilje.