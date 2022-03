Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 3.)

Ljubljana, 30. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o napovedi slovenskega ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, da bo vojna v Ukrajini vplivala tudi na turizem v Sloveniji, in o tem, da so v ladjedelnici Iskra v Šibeniku začeli z gradnjo čolnov nujne medicinske pomoči. Poročale so tudi o prometni nesreči, v kateri je umrl slovenski konzul.