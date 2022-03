Blinken: Bližnji vzhod in Severna Afrika že imata izkušnje z rusko vojsko

Alžir, 30. marca - Države Bližnjega vzhoda in Severne Afrike se ob ruski invaziji na Ukrajino spominjajo lastnih izkušenj z rusko vojsko, je danes dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken na obisku v Alžiru. Opozoril je, kako so ruske vojaške in paravojaške sile izkoristile konflikte na območju v svoj prid, poroča nemška tiskovna agencija dpa.