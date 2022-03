V ZDA začeli soditi "Beatlesu" Islamske države

Alexandria, 30. marca - Na zveznem sodišču v Alexandrii v ameriški zvezni državi Virginiji pri Washingtonu se je začel sodni proces proti članu zloglasne skupine britanskih džihadistov Islamske države (IS), ki so v Siriji ugrabljali, mučili in pobijali tuje novinarje ter humanitarne delavce. Skupina je dobila naziv Beatlesi, ker imajo britanski naglas.