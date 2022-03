Na dolenjski avtocesti v prometni nesreči umrl voznik kombija

Trebnje, 30. marca - Na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje in Bič je dopoldne prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 44-letni voznik kombija iz Novega mesta. Trčil je v tovorno vozilo, ustavljeno na odstavnem pasu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Krak avtoceste v smeri Ljubljane je bil zato več ur zaprt.