Radiotelevizija Slovenija ostro obsoja napade na dopisnike

Ljubljana, 30. marca - Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so se odzvali na očitke na račun dela dopisnikov RTVS, ki da so jih bili deležni v zadnjih tednih z različnih strani. Kot so danes poudarili v sporočilu za javnost, vse očitke ostro zavračajo in pozivajo k spoštljivemu dialogu, ki je "ključen del zrele demokratične družbe".