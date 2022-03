Predstavniki strank v radijskem soočenju o posledicah vojne v Ukrajini in izzivih zdravstvenega sistema

Ljubljana, 30. marca - Predstavniki 18 političnih strank, ki se bodo na volitvah potegovale za vstop v DZ, so na Radiu Slovenija soočili mnenja o posledicah vojne v Ukrajini za Slovenijo in izzivih slovenskega zdravstva. Večinoma so se zavzeli za energetsko in prehransko neodvisnost Slovenije in predstavili različna stališča do epidemije covida-19.