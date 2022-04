V Berlinu razstava o Judih v Evropi

Berlin, 1. aprila - Dlje časa sporni berlinski dokumentacijski center Beg, pregon in sprava je v Berlinu postavil na ogled posebno razstavo z naslovom Naš pogum. Judje v Evropi 1945-48. V centru, ki so ga odprli junija lani, bodo vse do 30. septembra prikazovali judovske povojne izkušnje z begom, pregonom in obnovo. To je njihova prva posebna razstava.