Nama v letu delitve na trgovinsko in nepremičninsko družbo z dobičkom

Ljubljana, 30. marca - Skupina Nama, v kateri so družba za upravljanje z nepremičninami Nama ter trgovinsko podjetje Nama IN in gostinstvo Grefino, je lani ustvarila 230.000 evrov čistega dobička, medtem ko je predlani beležila izgubo. Dobiček je predvsem posledica prodaje poslovno nepotrebne nepremičnine, sicer bi imela skupina zaradi posledic epidemije znova izgubo.