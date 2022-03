Luka Koper nad večjo zasedenost skladiščnih površin tudi s povečanjem skladiščnih mest

Koper, 31. marca - V Luki Koper se ob povečanem obsegu pretovora in hkratni zasedenosti zalednih skladišč v regiji soočajo z večjo zasedenostjo skladiščnih površin. Na to so odgovorili s povečanjem skladiščnih mest, dodatnimi kadrovskimi viri in spremembo komercialnih pogojev za kontejnerje. Negotovost sicer prinašajo razmere v Aziji in vojna v Ukrajini.