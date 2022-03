Vreme: Oblačno

Ljubljana, 30. marca - Ponoči bo oblačno, dež na zahodu se bo okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. V četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo na severozahodu na okoli 1000 m, drugod med 1300 in 1700 m nad morjem. Temperature bodo v severnih krajih od 2 do 8, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.