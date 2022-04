Jazz festival Ljubljana napovedal letošnje vrhunce

Ljubljana, 3. aprila - V Cankarjevem domu (CD) in Parku Sveta Evrope bodo od 15. do 18. junija potekali dogodki 63. Jazz festivala Ljubljana. Po napovedih organizatorjev se obeta prvo gostovanje enega največjih umetnikov arabske lutnje in jazzovskega skladatelja Anouarja Brahema v Sloveniji in vrnitev enega najboljših bobnarjev zadnjih desetletij Hamida Drakea.