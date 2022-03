DVK s priporočilom volivcem glede glasovanja po pošti iz tujine

Ljubljana, 30. marca - V Državni volilni komisiji (DVK) so pripravili priporočila volivcem, ki bodo na prihajajočih parlamentarnih volitvah glasovali po pošti iz tujine. V njih med drugim navajajo časovne roke, možne načine glasovanja iz tujine ter razlike pri izpolnjevanju običajne in prazne volilne glasovnice, so zapisali v sporočilu za javnost.