V Varšavi donatorski dogodek v podporo ukrajinskim beguncem

Bruselj, 30. marca - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in kanadski premier Justin Trudeau sta v znak priznanja vloge Poljske pri podpori beguncem, ki bežijo pred rusko invazijo na Ukrajino, sklicala donatorski dogodek Stand Up For Ukraine, ki bo 9. aprila v Varšavi, so danes sporočili v Bruslju.