Požar nad Preddvorom po torkovem preboju v gašenju danes pod nadzorom

Preddvor, 30. marca - Na pobočjih nad Potočami v občini Preddvor še vedno gori, razmere pa so pod nadzorom, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so pojasnili, danes požar gasi več kot 260 gasilcev ob podpori štirih helikopterjev Slovenske vojske. Po torkovem preboju, se gasilci danes osredotočajo na razkopavanje in gašenje posameznih žarišč.