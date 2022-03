Zasebni sektor v ZDA marca neto odprl 455.000 delovnih mest

New York/Washington, 30. marca - V zasebnih podjetjih so v ZDA marca ustvarili 455.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili, poroča podjetje ADP. To pomeni, da je bilo v prvem četrtletju v zasebnem sektorju neto na novo odprtih skupaj 1,5 milijona delovnih mest. Podatki ADP se sicer ponavadi ne ujemajo z uradno statistiko ministrstva za delo.