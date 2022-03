Policiste ob obravnavi prometne nesreče v Črenšovcih napadel občan

Črenšovci, 30. marca - Policisti so v torek zvečer v naselju Črenšovci obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bili udeleženi dve osebi brez vozniškega dovoljenja in z neregistriranimi vozili. Ob obravnavi je k njim pristopil občan, ju začel zmerjati in ju fizično napadel, a ga je policistom uspelo obvladati.