Na Bistriškem sta se za obogatitev ponudbe povezala znanost in turizem

Slovenska Bistrica, 30. marca - Umetnostnozgodovinski inštitut pri Znanstveno raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in bistriška turistična agencija Sajko turizem sta danes javnosti predstavila nekaj rezultatov triletnega evropsko sofinanciranega aplikativnega raziskovalnega projekta Umetnost za turizem. Z njim so povezali področji znanosti in turizma.