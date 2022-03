Na območju ljubljanskega Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba v zadnjih dveh tednih deset požarov

Ljubljana, 30. marca - V obdobju med 14. in 28. marcem, je na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na skupni površini 4,55 hektarja vzniknilo kar deset požarov, kaže torkova objava krajinskega parka. Vse uporabnike območja so pozvali, da so pozorni, da s svojimi dejanji ne bi zanetili požara.