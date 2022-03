V Ukrajini kljub ruskim obljubam še naprej siloviti napadi

Kijev/Černigiv, 30. marca - Ruske sile so bombardirale ukrajinsko mesto Černigiv severno od prestolnice Kijev, čeprav je Moskva pred tem trdila, da "korenito zmanjšuje" vojaške dejavnosti na tem območju, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Sirene in eksplozije je bilo slišati tudi v okolici Kijeva, Rusija pa medtem svoje sile preusmerja na vzhod, poročajo agencije.