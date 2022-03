V novogoriških in logaških šolah prvi otroci iz Ukrajine

Nova Gorica/Logatec, 30. marca - V torek so k pouku na treh novogoriških osnovnih šolah prišli prvi ukrajinski begunci. Sprejeli so skupno okrog 20 šolarjev, v prihodnje jih bodo nekaj sprejeli tudi na srednjih šolah. V Logatcu pa so v tem tednu povabili šoloobvezne otroke iz nastanitvenega centra na ogled treh tamkajšnjih šol; vsaka bo predvidoma sprejela po 24 ukrajinskih otrok.