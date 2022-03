Lista Borisa Popoviča s programom za digitalizacijo Slovenije in posodobitev gospodarstva

Ljubljana, 30. marca - Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo se v svojem programu med drugim zavzema za digitalizacijo Slovenije, "vrnitev demokracije" in posodobitev gospodarstva. Kot je na novinarski konferenci izpostavil prvak liste Boris Popovič, so prepričani tudi, da Slovenija potrebuje resno zdravstveno, šolsko, finančno in pokojninsko reformo.