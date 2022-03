Ob škofjeloških vrtcih in šolah sadijo avtohtono sadno drevje

Škofja Loka, 30. marca - Občina Škofja Loka se je na pobudo občanke lotila projekta sajenja sadnega drevja ob škofjeloških izobraževalnih ustanovah. Projekt so poimenovali Carjevič - rdeča lička v škofjeloških vrtcih in šolah, in sicer po avtohtoni sorti jablan, ki jo bodo posadili. Predstavili so ga danes v podružnični šoli Bukovščica, ki letos praznuje 110 let.