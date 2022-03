Kremelj v pogajanjih z Ukrajino ne vidi večjega napredka

Moskva, 30. marca - V Kremlju so danes nekoliko znižali pričakovanja glede mirovnih pogovorov med ruskimi in ukrajinskimi delegati, ki so potekala v torek v Istanbulu, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajinska vlada je medtem za danes napovedala vzpostavitev treh humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov na jugovzhodu države.