Pri razreševanju morebitnih vprašanj glede volitev bo lahko v pomoč knjiga Volilno pravo

Ljubljana, 30. marca - Kogar zanima ureditev volitev pri nas ali se z njo ukvarja poklicno, si bo lahko pri razreševanju morebitnih vprašanj pomagal s knjigo Volilno pravo, ki je najbolj celovito pravno delo o volitvah v Sloveniji do zdaj. Njegove prednosti so poudarili tudi na posvetu v organizaciji Društva za ustavno pravo Slovenije in DS.