Razvojni center Novo mesto: Ustanovitev raziskovalnega zavoda Rudolfovo plod večletnega dela

Novo mesto, 30. marca - V Novem mestu so predstavili razloge za nedavni vladni sklep za ustanovitev tamkajšnjega javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo in njegove načrte. Gre za plod in nadgradnjo večletnega dela, ki so ga leta 2016 začeli z ustanovitvijo novomeškega Centra razvoja, raziskav in inovacij, je pojasnil direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič.