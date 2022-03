V javni obravnavi operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2022-2026

Ljubljana, 30. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022-2026, ki skozi shemo prioritet, ukrepov in nalog povezuje vsebine področnih operativnih dokumentov in programov. Dokument je do 28. aprila v javni obravnavi.