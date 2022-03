V Nemčiji najvišja inflacija po združitvi države

Frankfurt, 30. marca - Letna stopnja inflacije je v Nemčiji marca v primerjavi s februarjem narasla za 2,5 odstotne točke in se ustavila pri 7,3 odstotka. To je najvišja stopnja inflacije po letu 1990 in združitvi Vzhodne in Zahodne Nemčije, je danes objavil nemški statistični urad Destatis.