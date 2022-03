Kulturno društvo Mohorjan 30-letnico samostojne države obeležilo z zbornikom Slovenec sem

Ljubljana, 30. marca - Kulturno društvo Mohorjan iz Prevalj je ob 30-letnici slovenske neodvisnosti izdalo zbornik Slovenec sem. Kot je na današnji predstavitvi povedal dolgoletni predsednik društva Jožko Kert, so z njim želeli obuditi spomin na to, kaj so kultura, umetnost, znanost in vera skozi zgodovino prispevali narodu na njegovi poti do osamosvojitve.