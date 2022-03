Voznik e-skiroja v Celju trčil v otroka, policija prosi za informacije

Ljubljana, 30. marca - Voznik električnega skiroja je v torek okoli 15. ure na Prešernovi ulici v Celju trčil v 10-letnega fanta in odpeljal s kraja nesreče. Policija zato prosi očividce za dodatne informacije in podatke o vozniku e-skiroja. Pokličejo lahko na telefonsko številko 03 54 26 400 ali na 113, so sporočili s Policijske uprave Celje.