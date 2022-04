V Ljubljani v sredo začetek vsakoletnih Koroških kulturnih dnevov

Januš na tokratni razstavi razstavlja 40 slik iz zadnjega obdobja svojega ustvarjanja.

Do 28. aprila se bo v sklopu Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani zvrstilo več različnih dogodkov. Dan po uradnem začetku bo v dvorani Slovenske matice predstavitev novih publikacij koroških Slovencev, v dvorani Slovenskega centra Pen in Društva slovenskih pisateljev pa bo zvečer literarno branje Mostovi nad bregovi, kjer se bodo predstavile slovensko in nemško pišoče avtorice avstrijske Koroške Gabriela Russwurm-Biro, Ivana Kampuš in Karin Prucha.

V atriju ljubljanske mestne hiše bo vse od srede do 18. aprila na ogled dvojezična interaktivna razstava Solidarnost ob meji, zapuščina Janka Messnerja. Pospremil jo bo petkov recital Beseda je kulturnemu človeku dragulj, na katerem bosta nastopila gledališka in filmska igralka ter glasbenica Lara Vouk in gledališki igralec, režiser, radijski in televizijski voditelj Aleksander Tolmaier. Takrat bodo tudi predstavili dvojezični zbornik o koroškemu Slovencu, pisatelju, pesniku, dramatiku, esejistu, publicistu in prevajalcu Messnerju.

Lutkovna predstava Jumanji otroške lutkovne skupine Kakodolgoše KPD Šmihel v režiji Andreja Adamka bo v soboto dopoldne v ljubljanskem Mini Teatru. Zvečer bo v dvorani javnega sklada za kulturne dejavnosti dvojezična gledališka predstava za otroke in mlade po srcu gledališča Šentjanž z naslovom Vas! Kaj? : Was? Dorf! v režiji Alenke Hain.

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo v nedeljo zvečer koncert Koroška pesem prek meja, na katerem bodo nastopili tamburaška skupina Tamika iz Železne Kaple in Oktet Suha iz Podjune. Večino programa Okteta Suha bodo koroške slovenske ljudske in že ponarodele sodobne pesmi.

V torek, 12. aprila, bo dopoldan v dvorani Slovenske matice predstavitev letošnjega knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze za literarne revije Rastje. Dan kasneje bo v isti dvorani dopoldne premierna predstavitev zbornika Koroški plebiscit - 100 let kasneje, ki ga je uredil Danijel Grafenauer, izdala pa Slovenska matica in Inštitut za narodnostna vprašanja.

Koroški kulturni dnevi se bodo končali v četrtek, 28. aprila. V dopoldanskih urah bo v prostorih Slovenske matice pogovor o izkušnjah slovenskih založnikov na avstrijskem Koroškem, na katerem bo med drugim sodeloval celovški založnik, urednik, avtor knjižnih in TV-uspešnic, večkrat nagrajeni kritični publicist ter angažiran mirovnik, koroški Slovenec Lojze Wieser. Sklepni dogodek bo zvečer v Galeriji Družina, kje bo slikar Gustav Januš ob glasbeni spremljavi harmonikarjev Neže Žagar in Saša Galeta prebral nekaj svojih pesmi.

Koroške kulturne dneve pripravljajo, poleg Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, celovški Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza ter ljubljansko Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. Podpirajo jih urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, avstrijsko veleposlaništvo v Sloveniji, ljubljanski Avstrijski kulturni forum, Inštitut za narodnostna vprašanja ter družba Moro & Kunst.

Vsi dogodki, z izjemo koncerta v Cankarjevem domu, bodo brezplačni. Zaradi omejenega števila gledalcev in poslušalcev je za brezplačne dogodke priporočljiva pravočasna prijava.