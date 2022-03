V stanovanju v Trstu našli truplo več let mrtve ženske

Trst, 30. marca - V stanovanju v Trstu so socialni delavci našli mumificirano truplo upokojenke, ki je po prvih ugotovitvah umrla pred več leti. Na kuhinjski mizi so našli živila, ki se jim je rok uporabe iztekel leta 2018. Ob truplu ženske, rojene leta 1933, so našli truplo njene mačke, poročajo italijanski mediji.