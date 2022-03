Ljubljanska borza uvodoma s pozitivnim predznakom

Ljubljana, 30. marca - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je začelo s pozitivnim predznakom. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je tako doslej pridobil 0,44 odstotka. Največjo rast trenutno beležijo delnice Telekoma Slovenije, 1,40-odstotno, pod izhodiščno vrednostjo pa so le delnice Cinkarne Celje, ki so zdrsnile za 0,36 odstotka. Najbolj prometne so delnice NLB.