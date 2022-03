Ljubljana, 30. marca - Podpredsednik NSi, minister za delo Janez Cigler Kralj in vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat bosta danes ob 13.30 v volilni kavarni NSi, Slovenska cesta 28, Ljubljana, pojasnila glavne razloge za sprejetje novel zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter zakona o socialnovarstvenih prejemkih, so sporočili iz NSi.