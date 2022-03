Morawiecki napoveduje ustavitev uvoza ruske nafte in plina do konca leta

Varšava, 30. marca - Poljski premier Mateus Morawiecki je danes napovedal, da bo Poljska prenehala uvažati ruski premog najpozneje do maja letos, nafte in plina pa do konca leta. V torek je vlada sprejela sklep o uvedbi popolnega embarga na uvoz premoga iz Rusije, poroča poljska tiskovna agencija PAP.