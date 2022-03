Cene poslovnih nepremičnin v zadnjem lanskem četrtletju nekoliko višje

Ljubljana, 30. marca - Cene poslovnih nepremičnin so bile v zadnjem četrtletju lanskega leta glede na prejšnje trimesečje v povprečju za 3,7 odstotka višje, kar predstavlja peto zaporedno zvišanje, so sporočili iz statističnega urada. Cene lokalov so se v povprečju zvišale za 8,5 odstotka, medtem ko so se cene pisarn v povprečju znižale za 3,5 odstotka.