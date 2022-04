Španija predstavila načrt za ublažitev posledic vojne v Ukrajini

Madrid, 2. aprila - Španski premier Pedro Sanchez je ta teden predstavil 16 milijard evrov vredno shemo pomoči in posojil za družine in podjetja, ki jih je prizadela ruska invazije Ukrajine. Načrt, ki bo veljal do konca junija, med drugim vključuje znižanje cen goriv za 20 centov in podaljšuje že veljavne davčne olajšave, kot je nižja stopnja DDV na energijo.