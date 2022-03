V Baltimorskem muzeju umetnosti muzejski čuvaji postali kustosi

Baltimore, 31. marca - Muzejski čuvaji običajno varujejo umetniška dela, a v Baltimorskem muzeju umetnosti (BMA) so se prelevili tudi v kustose. 17 muzejskih čuvajev je izbralo dela za razstavo, ki so jo poimenovali Varuj umetnost (Guarding the Art). Razstava bo na ogled do 10. julija.