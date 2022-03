Na mariborski univerzi uvajajo nagrado za inovacijsko dejavnost študentov

Maribor, 30. marca - Senat Univerze v Mariboru je na torkovi seji sprejel pobudo za novo kategorijo nagrade za študente, in sicer listino za prispevek k inovacijski dejavnosti. Senatorji so se med drugim tudi seznanili s poročilom o izvedenih izobraževanjih, poimenovanih Izpopolni UM, za preteklo leto, so danes sporočili z univerze.