Snežne razmere v visokogorju

Po daljšem obdobju suhega vremena danes in v naslednjih dneh pričakujemo izrazito poslabšanje vremena, zato se bodo snežne in plazovne razmere pričele hitreje spreminjati!

V gorah so tudi v ponedeljek in torek prevladovale pomladanske razmere. Sneg se je na soncu izpostavljenih pobočjih čez dan precej zmehčal, postal južen in se tudi talil. V predelih, ki še ostanejo v senci je sneg ostal trd in pomrznjen. Sneg je večinoma že dobro osrenjen. Krepile so se razlike med prisojnimi in osojnimi legami. Na južnih pobočjih je snega zelo malo, tudi v visokogorju so številni kopni predeli. Na severnih straneh pa še vedno sneg ponekod sega vse do alpskih dolin. Zaradi oblačne in vetrovne noči je sedaj snežna odeja v sredogorju in nižje ostala ojužena, meja ledišča je trenutno na nadmorski višini okoli 1600 metri.

Danes bo oblačno in vse bolj megleno. Padavine se bodo najprej začele pojavljati v zahodni polovici Slovenije. Meja sneženja bo med 1500 in 1700 metri nadmorske višine, suh sneg bo padal nad nadmorsko višino okoli 2000 metri. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metri okoli 3, na 2500 metri pa okoli -4 stopinje Celzija. V četrtek bo oblačno in megleno s padavinami. Meja sneženja bo na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank na okoli 1000 metri, drugod med 1300 in 1700 metri nadmorske višine. Pihal bo šibak do zmeren jugovzhodni veter. Temperatura na 1500 metri okoli 1, na 2500 metri pa okoli -3 stopinje Celzija. V petek bodo padavine sprva oslabele in večinoma ponehale, čez dan pa se bodo znova začele pojavljati, deloma bodo nastajale plohe. Ostalo bo večinoma oblačno in megleno. Pihal bo šibak do zmeren južni do jugozahodni veter. Kakšno stopinjo hladneje bo, meja sneženja se bo nekoliko spustila.

Predvsem na območju Julijskih Alp bo v visokogorju in deloma v sredogorju obilneje snežilo. V južnih in zahodnih Julijcih lahko do petka zvečer zapade od 40 do 80 centimetrov, drugod v Julijcih od 30 do 60 centimetrov, v visokogorju Kamniško-Savinjskih Alp in vzhodnih Karavank pa od 20 do 50 centimetrov snega. V visokogorju bo suh sneg padel na razmeroma trdo podlago, zato se bo slabše sprijel. Na vetru izpostavljenih legah bo veter prenašal sneg in na severnih in vzhodnih pobočjih gradil zamete, opasti in klože. Nevarnost snežnih plazov se bo v četrtek povečala in bo nad okoli 1700 metri znatna, tretje stopnje, nižje pa bo zaradi odjuge z dežjem ali južnega snega, zmerna, druge stopnje.