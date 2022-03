Odprli zgodovinski arhiv dolinske prafare in dekanije sv. Urha škofa

Trst, 30. marca - V Dolini pri Trstu so v torek odprli in predstavili dolinski pražupnijski in dekanijski arhiv sv. Urha škofa, ki je eden izmed najstarejših in najobsežnejših arhivov tržaške škofije. Na predstavitvi so orisali opravljeno delo in nove zgodovinske študije, so sporočili iz Srednjeevropskega muzejskega središča Josip Pangerc iz Doline pri Trstu.