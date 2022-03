V Kinu Šiška drevi Mira Lu Kovacs

Ljubljana, 30. marca - V Kinu Šiška bo drevi nastopila Mira Lu Kovacs. Avstrijska glasbenica, občinstvu dobro poznana kot članica zasedb 5K HD, Schmieds Puls in My Ugly Clementine, bo tokrat s spremljevalno zasedbo predstavila svoj samostojni prvenec What Else Can Break. Pred njo bo s svojimi intimnimi indie pesmimi nastopila domača glasbenica Dora Tomori.